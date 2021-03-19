Россия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

Постпред РФ при ООН Небензя проигнорировал встречу с Байденом / REUTERS

В рамках виртуальной встречи стран Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом Россия стала единственным государством, делегировавшим на переговоры с главой американского государства не постоянного представителя страны при организации, а его заместителя – Анну Евстигнееву, которая присутствовала на мероприятии, однако не участвовала в дискуссии, сообщает РИА Новости.

В частности, президент США Джо Байден в ходе встречи заявил, что участники Совета безопасности ООН должны провести работу над разрешением конфликтов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Он заявил, что Вашингтон стремится продемонстрировать "основанное на ценностях" глобальное лидерство и возобновить взаимодействие с международным сообществом.

РФ также присутствовала на встрече с Байденом, однако в отличие от других государств, Москву представил не постоянный представитель, а его заместитель Анна Евстигнеева, которая не участвовала в дискуссии.Читайте такжеДва сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным

"Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не делала каких-либо заявлений", - отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Кроме того, в комментарии информагентству он уточнил, что ситуацию, связанную с высказыванием Байдена в адрес Путина, в рамках встречи не обсуждали.

Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина