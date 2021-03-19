Россия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

В Москве заявили, что в ООН не обсуждали резонансное заявление Байдена в адрес Путина.
В рамках виртуальной встречи стран Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом Россия стала единственным государством, делегировавшим на переговоры с главой американского государства не постоянного представителя страны при организации, а его заместителя – Анну Евстигнееву, которая присутствовала на мероприятии, однако не участвовала в дискуссии, сообщает РИА Новости.
В частности, президент США Джо Байден в ходе встречи заявил, что участники Совета безопасности ООН должны провести работу над разрешением конфликтов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Он заявил, что Вашингтон стремится продемонстрировать "основанное на ценностях" глобальное лидерство и возобновить взаимодействие с международным сообществом.
РФ также присутствовала на встрече с Байденом, однако в отличие от других государств, Москву представил не постоянный представитель, а его заместитель Анна Евстигнеева, которая не участвовала в дискуссии.Читайте такжеДва сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным
"Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не делала каких-либо заявлений", - отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
Кроме того, в комментарии информагентству он уточнил, что ситуацию, связанную с высказыванием Байдена в адрес Путина, в рамках встречи не обсуждали.
Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина
- Президент США Джо Байден в интервью ABC 17 марта согласился с мнением журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин является "убийцей" и заявил, что российский глава государство "заплатит цену" за вмешательство России в американские выборы.
- На следующий день Россия решила отозвать для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, чтобы обсудить, как Москве в дальнейшем выстраивать отношения с Америкой.
- Позже российский президент Владимир Путин ответил на слова Байдена. Он заявил, что желает здоровья Джо Байдена, а "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Кроме того, Путин вызвал Байдена на публичные дебаты, которые он предложил провести в прямом эфире.
- У Байдена в ответ заявили, что президент США Джо Байден уже провел телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, поэтому в ближайшее время дискуссия не состоится.