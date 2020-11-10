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Россия отправила в Карабах 10 самолетов с миротворцами: чем они вооружены

10 ноября 2020, 09:25

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействована единственная в российской армии бригада миротворцев.

Карабах,войн
Россия отправила в Нагорный Карабах 10 самолетов с миротворцами / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в полночь 10 ноября. Согласного договорённостям, Россия уже отправила в регион 10 самолетов ИЛ-76 с миротворцами.

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе, о которой договорились лидеры России, Азербайджана и Армении, задействована единственная в российской армии бригада миротворцев. Она создана на базе Ульяновской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Численность бригады – 2 тыс. военнослужащих, сообщает МК.

Бригада комплектуется только военнослужащими контрактной службы. Ульяновская бригада имеет миротворческий статус.

На вооружении Ульяновской бригады самое современное вооружение и экипировка. Несколько лет назад бригада получила комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник".

С 2017 года бригада перевооружается на боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Боевая машина десанта БМД-4М вооружена боевым модулем "Бахча-У" со 100-мм пушкой, пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72. Также на машину установлен пулемёт ПКТ-М.

Боевой модуль оснащен автоматической системой управлением огнем и системой стабилизации вооружения в двух плоскостях. Это позволяет вести прицельный огонь на ходу. Установлен тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.

Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки десанта, боеприпасов, запасных частей, ГСМ. Используется во всех условиях боевого применения, в различных климатических условиях. БТР вооружен выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до 2000 метров.

Обе бронемашины развивают скорость более 70 км/ч, отличаются высокой маневренностью. Они могут преодолевать водную преграду со скоростью 10 км/ч на плаву при волнении до 3 баллов.

На вооружение Ульяновской бригады поступили также современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в бригаду поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б "Инфауна". Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой.

На вооружении бригады стоят многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10". Они обеспечивают ведение воздушной разведки в режиме реального времени на максимальные дальности – до 120 километров.

"Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата составляет около 10 кг, комплекс способен находиться в полете более 15 часов.

Договор о прекращении войны в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.
  • Тысячи протестующих ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику. Кроме того, возмущенная толпа избила спикера Арарата Мирзояна. На данный момент он находится в больнице.
  • Оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение о перемирии. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
  • Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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