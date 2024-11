Россияне продвинулись вперед на Курщине: в ISW рассказали детали

Кратко:

Армия страны-агрессора России продвинулась в Курской области во время боев 31 октября. Российские военные движутся вперед на главном украинском выступлении.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Войска РФ недавно совершили две механизированные контратаки, и это привело к тому, что им удалось незначительно продвинуться в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Опубликованные 30 октября геолокационные кадры указывают на то, что украинские военные отражают механизированную атаку россиян размером во взвод к западу от Погребков. По словам аналитиков, это указывает на то, что войска РФ недавно имели небольшое продвижение в этом районе.

Геолокационные кадры за 31 октября показали, что часть российских войск начала контратаку к востоку от Любимовки и продвинулась в этом районе.

Аналитики отмечают, что российские и украинские войска продолжали боевые действия вблизи Нового Пути, возле Дарьино, Мартыновки, Новоивановки, Зеленого Шляха и Плехова.

Также ISW рассказали, что российское военное командование отдает приказ своим войскам начать фронтовое наступление на Курском направлении, что привело к большим потерям. Так, семеро военнослужащих 382-го морского пехотного батальона РФ 27 октября опубликовали видеообращение, в котором обвинили военное командование РФ в проведении на Курщине такого фронтового штурма батальона. Эти российские военные рассказали, что батальон потерял в бою две из четырех штурмовых групп, и заявили, что они не вернутся на фронт.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.