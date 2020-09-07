Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси

Отношение россиян к действиям силовиков напрямую зависит от источника новостей о ситуации в Беларуси.
В России изучили мнение россиян о президенте Беларуси Александре Лукашенко и протестах в республике, и в преддверии его визита в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным обнародовали результаты.
Об этом сообщает издание "Ведомости".
Согласно опросу фонда "Общественное мнение", об уличных акциях в Беларуси слышало большинство россиян – 86% опрошенных. Тем не менее внимательно следят за происходящим всего 23% от всех тех, кто знаком с ситуацией в соседнем государстве, 43% уделяют этому куда меньше внимания.
По информации, на 23 августа в поддержку президента Александра Лукашенко высказывалось 42% россиян из 66%, следящих за обстановкой в Белоруссии. К 30 августа это число возросло до 46%, в то время как количество респондентов, склонных либо поддержать белорусскую оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, незначительно упало – с 26 до 24%.
Отметим, в то же время увеличилось количество опрошенных россиян, которые неодобрительно относятся к забастовкам на белорусских предприятиях, – с 43 до 47% за неделю.
В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Но настроения респондентов по этому вопросу напрямую зависели от источника новостей о ситуации в Беларуси.
Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.