УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси

7 сентября 2020, 11:07

Отношение россиян к действиям силовиков напрямую зависит от источника новостей о ситуации в Беларуси.

Лукашенко
Лукашенко поддерживает почти половина россиян / Reuters

В России изучили мнение россиян о президенте Беларуси Александре Лукашенко и протестах в республике, и в преддверии его визита в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным обнародовали результаты.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", об уличных акциях в Беларуси слышало большинство россиян – 86% опрошенных. Тем не менее внимательно следят за происходящим всего 23% от всех тех, кто знаком с ситуацией в соседнем государстве, 43% уделяют этому куда меньше внимания.

По информации, на 23 августа в поддержку президента Александра Лукашенко высказывалось 42% россиян из 66%, следящих за обстановкой в Белоруссии. К 30 августа это число возросло до 46%, в то время как количество респондентов, склонных либо поддержать белорусскую оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, незначительно упало – с 26 до 24%.

Отметим, в то же время увеличилось количество опрошенных россиян, которые неодобрительно относятся к забастовкам на белорусских предприятиях, – с 43 до 47% за неделю.

В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Но настроения респондентов по этому вопросу напрямую зависели от источника новостей о ситуации в Беларуси.

Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

протесты в Беларуси Александр Лукашенко новости России опрос разгон протестующих
Сейчас вы просматриваете новость «Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:28
На концерте Земфиры умер мужчина
11:24
В Минске похитили лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову
11:22
Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев Видео
11:08
Догоняет США: в мире нашли новый очаг коронавируса Видео
11:07
Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси Видео
10:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
10:44
"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков Видео
10:36
Людоед Путин погрузил Россию в мрачное Средневековье мнение
10:35
В Киеве нашли еще сотни больных коронавирусом - свежие данные Видео
10:35
В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса Видео
10:15
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября Видео
10:04
В ФРГ опять связали судьбу Северного потока-2 с отравлением Навального Видео
10:02
Как укрепить иммунную сиситему: 4 витамина Видео
09:52
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
09:49
A Huevo: новый клип Насти Каменских набрал бешеную популярность на YouTube Видео
09:44
В Слуге народа допустили отставку Баканова с поста главы СБУ – РБК-Украина Видео
09:27
В РФ озвучили новую версию причин ухудшения здоровья Навального Видео
09:20
Жерар Депардье покрестился в православного в соборе РПЦ
09:07
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
09:01
Новые зоны карантина в Украине с 7 сентября: какие города ждут жесткие ограничения Видео
08:43
США и Украина: осталось два месяца до катастрофы мнение
08:39
Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще один - ранен
08:00
Ученые выяснили, как питание влияет на смертность от коронавируса Видео
07:27
Цивилизацию в Россию принесли украинцы – Кулеба
07:15
Будет как в Италии: врач дал прогноз относительно эпидемии Covid-19 в Украине Видео
07:03
Врач назвал четыре основных правила защиты от COVID-19 Видео
06:58
Лукашенко скоро ответит за то, что обломал Путина мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: Илларионов объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
05:56
Когда Зеленский сможет "додавить" Путина и заключить мир: прогноз астролога
05:27
Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси Видео
04:49
Стрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
04:12
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:29
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
03:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
02:18
В конце сентября все школы в Украине массово позакрывают - эпидемиолог Видео
01:36
Как сбросить "водные" килограммы: мгновенные способы Видео
01:18
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по ситуации на Донбассе Видео
00:55
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
00:46
Глава Луганской ОГА хочет возобновить связи с "ЛДНР" Видео
00:35
Танці з зірками 2020 2 выпуск онлайн: кто первым покинул шоу
00:22
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:21
Лучшее время: астролог назвала благоприятные для очистки организма дни Видео
06 сентября, воскресенье
23:35
Испания - Украина - 4:0. Испанцы подтвердили статус непобедимой команды Видео
23:19
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
23:14
Украинская делегация ТКГ приняла решение после заявления Пушилина Видео
22:58
Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных Видео
22:31
В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые
22:23
Журналист назвал три причины победы протестующих в Беларуси Фото Видео
22:00
Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса
21:36
Жевал пакет с сахаром: в Одессе мать закрыла 3-летнего малыша на несколько дней
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять