Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси

Лукашенко поддерживает почти половина россиян / Reuters

В России изучили мнение россиян о президенте Беларуси Александре Лукашенко и протестах в республике, и в преддверии его визита в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным обнародовали результаты.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", об уличных акциях в Беларуси слышало большинство россиян – 86% опрошенных. Тем не менее внимательно следят за происходящим всего 23% от всех тех, кто знаком с ситуацией в соседнем государстве, 43% уделяют этому куда меньше внимания.

По информации, на 23 августа в поддержку президента Александра Лукашенко высказывалось 42% россиян из 66%, следящих за обстановкой в Белоруссии. К 30 августа это число возросло до 46%, в то время как количество респондентов, склонных либо поддержать белорусскую оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, незначительно упало – с 26 до 24%.

Отметим, в то же время увеличилось количество опрошенных россиян, которые неодобрительно относятся к забастовкам на белорусских предприятиях, – с 43 до 47% за неделю.

В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Но настроения респондентов по этому вопросу напрямую зависели от источника новостей о ситуации в Беларуси.

Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.

Протесты в Беларуси – что было ранее: