Российский Газпром придумал, как достроить Северный поток-2

Осталось достроить менее 10% магистрали / Reuters

Российский монополист Газпром нашел способ достроить газопровод Северный поток-2, который проходит в обход Украины.

В частности, Газпром переписал свое судно Академик Черский на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания сможет достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Издание отмечает, что Северный поток-2 практически закончен, а у США не осталось способов повлиять на ситуацию.

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать Северный поток-2 суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. Газпром предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время Северный поток-2 предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го или начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют в том числе и санкции США.

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Как сообщал Главред, 4 июня в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выступает решительно против дополнительных санкций США против Северного потока-2, которые могут затронуть широкий перечень компаний и даже немецкие государственные ведомства.