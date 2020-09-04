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Российский токсиколог сказал, какие проблемы со здоровьем нашли у Навального

4 сентября 2020, 11:25

Навальный сидел на диетах, утверждает главный токсиколог Омской области.

Токсиколог утверждает, что у Навального были проблемы с пищеварением – Навальный новости сегодня
У Алексея Навального были проблемы с пищеварением, сообщил токсиколог / Reuters

Главный токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев сообщил, что до госпитализации оппозиционер Алексей Навальный имел проблемы со здоровьем.

У Навального были проблемы с пищеварением и питанием, привело слова врача министерство здравоохранения Омской области.

По словам токсиколога, политик использовал какие-то диеты.

"Проблемы с пищеварением были, проблемы с питанием были. Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела…", – утверждал Сабаев.

Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренного госпитализировали в Омске, он попал в больницу скорой медпомощи №1. Политик оказался в реанимации и впал в кому. Позже Навального отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.

У оппозиционера считают, что его отравили чем-то подмешанным в чай, и обвинили в причастности к отравлению президента России Владимира Путина. Позже в правительстве Германии заявили, что Навальный отравлен ядом из группы Новичок.

Спикер Путина Дмитрий Песков утверждал, что нет "никакого повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом.

Алексей Навальный новости России
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