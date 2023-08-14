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Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

Дмитрий Видоменко
14 августа 2023, 09:54 обновлено 14 августа, 10:13
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В Черном море русские оккупанты досматривали грузовое судно из Турции Sukru Okan. Такое видео было опубликовано появилось в Сети.
Корабль Sukru Okan
Корабль Sukru Okan / коллаж Главред, фото скриншоты

В Сети показали видео того, как вертолет русских оккупантов подлетел к иностранному грузовому судну Sukru Okan, которое следовало в украинский порт Измаил.

Судя по опубликованным кадрам, русские оккупанты не вели предупредительный огонь по судну, вертолет приблизился к палубе и в кабину сели несколько вооруженных людей. По всей вероятности, это были солдаты армии оккупантов после осмотра сухогруза.

Украинский блогер Роман Шрайк отметил, что судно могли остановить почти сразу при выходе за пределы территориального моря Турции. Данная точка приблизительно в 12 км от морской границы Турции.

видео дня

Кроме того, в международном разведывательном сообществе InformNapalm отмечали, что экипаж танкера Olvia своими собственными глазами наблюдал за ситуацией с Sukru Okan.

"Маршрут танкера действительно пролегал и даже пересекался с сухогрузом Sukru Okan. Мы также увидели видео, которое якобы иллюстрирует, что российский вертолет Ка-29 высаживает наблюдательную команду на борт какого-то судна, поэтому попросили дополнительные комментарии у наблюдателя, описавшего ситуацию", — говорится в тексте.

До того, 13 августа, Минобороны страны-агрессора России, заявило о предупредительных выстрелах и высадке десанта на турецкое судно Sukru Okan. Международное разведсообщество InformNapalm опровергало данные сообщения — вертолета и выстрелов не было.

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

РФ вышла из зерновой сделки

РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Тем временем у Европейской комиссии сейчас отсутствует финансирование для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после того, как страна-агрессор Россия вышла из Черноморской зерновой сделки и начала обстреливать порты.

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