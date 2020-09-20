Санкции и будущее Лукашенко: Тихановская угодила в скандал с пранкерами

Светлана Тихановскаяя / Reuters

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) заявили о розыгрыше председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

Соответствующий ролик опубликован на портале YouTube.

Пранкеры утверждают, что Сассоли разыграли от лица президента Литвы Гитанаса Науседы и кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

На видео Сассоли выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Беларуси и приглашает Тихановскую в Европарламент. На вопрос пранкеров, собирается ли ЕС вводить санкции против Минска, Сассоли ответил: "Вот вам еще причина нас навестить".

Также пранкеры заявили Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Беларуси Романом Головченко и оказалось, что многие в правительстве поддерживают оппозиционного кандидата и ждут "удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".

Обратим внимание, что ранее издание Sputnik.Литва опубликовало скриншот из Twitter Сассоли, датированный 16 сентября, на котором он сообщает о приглашении Тихановской в Страсбург. Позднее политик удалил запись.

/ lt.sputniknews.ru

Напомним, ранее пранкер Владимир Кузнецов категорически опроверг свою причастность к записи "переговоров Германии и Польши" об отравлении Алексея Навального.

Появившуюся запись он назвал "бредом сумасшедшего" и посоветовал авторам обратиться за помощью к психиатрам.