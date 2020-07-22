Санкции против российских газопроводов: Конгресс США одобрил оборонный бюджет

Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета/ Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Документ содержит пункты об ужесточении уже существующих санкций против российских газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток.

Законопроект поддержали 295 конгрессменов и 125 выступили против. Об этом сообщается на сайте Палаты представителей.

В частности, проект оборонного бюджета предусматривает санкции за:

"способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов;

"предоставление страхования и перестрахования";

предоставление услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Также бюджетный проект предполагает создание фонда в 3,6 млрд долларов для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе и выделение 1 млрд долларов на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Кроме того, бюджетный проект предполагает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную на сдерживание России.

Как отмечается в документе, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов.

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, помешают ли санкции достроить Северный поток-2Общая сумма оборонного бюджета США - 740,5 млрд долларов. Проект еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом.

Следующий финансовый год начнется в США с 1 октября.

Напомним, в Брюсселе подвергли критике санкционную политику Вашингтона в отношении ряда стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как США.