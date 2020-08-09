В ЕС придумали способ противостоять санкциям США относительно Северного потока-2

Северный поток-2 стал камнем преткновения в отношениях ЕС и США/ Reuters

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз работает над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран. В частности, речь идет об ограничениях США относительно газопровода Северный поток-2.

Об этом пишет Интерфакс.

"Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", - заявил Эдерер.

Посол напомнил, что ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву.

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Как сообщал Главред, ранее министр в МИД Германии Нильс Аннен заявил, что американцы не имеют никакого права на вмешательство во внутреннюю политику Германии и стран Европейского Союза. Санкции США против Северного потока-2, которые могут затронуть европейские страны – абсолютно неуместны и являются посягательством Вашингтона на суверенитет ФРГ, считает он.

В свою очередь, американские сенаторы в ультимативной форме потребовали от немецкого порта Мукран прекратить сотрудничество в рамках проекта Северный поток-2 во избежание колоссальных финансовых проблем.