"Съест остальных": что сделает "коллективный Путин" после смерти диктатора РФ

Сменщик Путина, вероятно, потребует снять санкции с РФ.

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Виктор Ягун спрогнозировал, что будет после смерти Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, ua.depositphotos.com

В 2025 году российскому диктатору Владимиру Путину исполнится 73 года. Как и любой человек он не вечен. Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун спрогнозировал, что будет происходить в Кремле, когда нынешнего президента РФ не станет.

"Будет примерно такая же ситуация, которая была после смерти Сталина. Когда Сталина не стало, "коллективный Сталин" в виде Хрущёва, Булганина, Маленкова долго определяли, кто виноват в том, что произошло в Союзе, а потом всех собак начали вешать на Сталина. Всё закончилось тем, чем закончилось: прошли чистки, определились с тем, кто будет главным, и этот главный "съел" остальных", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

Экс-заместитель главы СБУ предположил, что после того как Путин исчезнет, "появится коллективный орган, который и так сейчас существует (условное политбюро), который сначала будет очень скучать по Путину, но через некоторое время скажет, что со всем разобрался и обнаружил, что именно Путин совершил кучу преступлений".

"Затем этот орган потребует снять с России санкции, потому что, мол, преступника уже нет, а они не виноваты, чистые и красивые. И вытолкнут на передний план какого-то перспективного-молодого, плюс-минус 50 лет, который лет 20 сможет управлять государством", - считает Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Как сообщал Главред, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что 2025 год станет критическим для страны-агрессора РФ, поэтому в Кремле хотят перемирия с Украиной.

Что будет после смерти Путина - прогнозы

Народный депутат Украины, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что смерть Путина не закончит войну.

Глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что "устранение или смерть Путина решит чрезвычайно важную проблему".

"Сегодня российский диктатор сконцентрировал власть в своих руках, как когда-то Сталин. И в своем окружении Путин не воспринимает почти никого. Советы прекратить войну, которые порой к нему прорываются, вызывают у него острое личное неприятие и недоверие к своим (...) Если сейчас Путина устранят, может быть другая модель руководства Россией. Однозначно не будет попытки захватить власть в Украине и продолжать войну, потому что в окружении Путина и российских элитах уже полным ходом обсуждается вопрос о том, как выходить из войны, как при этом самим не пострадать", - сказал он.

Тем временем главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал, куда может сбежать Путин в случае переворота в РФ по примеру Сирии.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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