Петляет и изворачивается: корабль для достройки Северного потока-2 еще раз поменял курс

Академик Черский / Reuters

Судно-трубоукладчик Академик Черский, принадлежащее корпорации Газпрому (и способное достроить газопровод Северный поток-2) продолжает свой ход в северном направлении.

Такие данные были опубликованы на портале по отслеживанию местоположения суден Vesselfinder.Корабль Академик Черский несколько дней назад покинул порт Лас-Пальмас на Канарских островах и, по данным Myshiptracking, направлялся в сторону египетского Порт-Саида.

Однако потом судно движется на север вдоль португальского побережья Атлантического океана.

Напомним, ранее, в феврале 2020-го трубоукладчик Академик Черский вышел из порта Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения. С 2016-го судно находится в эксплуатации "Газпром флот". До того глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Москва рассматривает Академика Черского в качестве возможного варианта для завершения строительства Северного потока-2.