Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление

Республиканская и Демократическая партии решительно выступают против строительства газопровода Северный поток-2.
Европу и США ожидает длительный конфликт из-за вопроса строительства газопровода Северный поток-2. Республиканцы и демократы выступают против трубопровода, тогда как большинство европейцев поддерживают его запуск.
Об этом заявил бывший министр экологии, депутат Бундестага Германии Юрген Триттин в интервью немецкому изданию DW.
По словам парламентария, США демонстрируют консолидированную позицию по вопросу противостояния строительству газопровода Северный поток-2. Однако Брюссель не устраивает такое положение вещей, поскольку европейцы уверены в праве самостоятельно решать свои проблемы в сфере энергетической политики.
"Я думаю, что с американской стороны позицию относительно "Северного потока-2" разделяли и разделяют представители обеих партий. Однако большинство европейцев не разделяли эту позицию. Потому что европейцы считали, что сами вправе решать, где и у кого покупать газ", - утверждает Триттин, уточняя, что избрание демократа Джо Байдена не повлияет на мнение американцев.
Политик прогнозирует, что в скором времени мир станет свидетелем конфликта между Европой и Америкой из-за вопроса Северного потока-2. Не исключается вариант, при котором сторонам удастся найти компромисс.Читайте такжеБундестаг отказал в поддержке Северному потоку-2
"Я ожидаю, что между Европой и США будет продолжительный конфликт на этой почве. Но, я думаю, что политика за пределами санкций подразумевает дипломатию, даже могут быть компромиссы. Так что тон общения изменится, я думаю, но битва продолжается", - подчеркнул Триттин.
Северный поток-2 новости
- США решительно выступают против завершения строительства российского энергетического проекта Северный поток-2. По причине уже действующих американских санкций процесс строительства газопровода приостановлен.
- Несмотря на жесткую позицию Вашингтона, в России полагают, что газопровод в обход Украины, Беларуси, Польши и других стран Восточной Европы будет введен в эксплуатацию уже в начале 2021 года.
- В Фонде национальной энергетической безопасности России утверждают, что Северный поток-2 достроят даже после победы кандидата на выборах президента США Джо Байдена.
- По данным американских СМИ, Конгресс США планирует ввести ряд ограничений против компаний, которые сотрудничают с россиянами по вопросам завершения строительства Северного потока-2.
- Примечательно, в Вашингтоне утверждают, что американские санкции будут применены ко всем юридическим лицам, которые прямо или опосредовано участвуют в проекте Северный поток-2.