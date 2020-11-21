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Северный поток-2 посеет раздор между Европой и США: в Германии сделали заявление

21 ноября 2020, 10:12

Республиканская и Демократическая партии решительно выступают против строительства газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2
США и Европа могут найти компромисс по вопросу Северного потока-2 - немецкий депутат / Reuters

Европу и США ожидает длительный конфликт из-за вопроса строительства газопровода Северный поток-2. Республиканцы и демократы выступают против трубопровода, тогда как большинство европейцев поддерживают его запуск.

Об этом заявил бывший министр экологии, депутат Бундестага Германии Юрген Триттин в интервью немецкому изданию DW.

По словам парламентария, США демонстрируют консолидированную позицию по вопросу противостояния строительству газопровода Северный поток-2. Однако Брюссель не устраивает такое положение вещей, поскольку европейцы уверены в праве самостоятельно решать свои проблемы в сфере энергетической политики.

"Я думаю, что с американской стороны позицию относительно "Северного потока-2" разделяли и разделяют представители обеих партий. Однако большинство европейцев не разделяли эту позицию. Потому что европейцы считали, что сами вправе решать, где и у кого покупать газ", - утверждает Триттин, уточняя, что избрание демократа Джо Байдена не повлияет на мнение американцев.

Политик прогнозирует, что в скором времени мир станет свидетелем конфликта между Европой и Америкой из-за вопроса Северного потока-2. Не исключается вариант, при котором сторонам удастся найти компромисс.Читайте такжеБундестаг отказал в поддержке Северному потоку-2

"Я ожидаю, что между Европой и США будет продолжительный конфликт на этой почве. Но, я думаю, что политика за пределами санкций подразумевает дипломатию, даже могут быть компромиссы. Так что тон общения изменится, я думаю, но битва продолжается", - подчеркнул Триттин.

Северный поток-2 новости

  • США решительно выступают против завершения строительства российского энергетического проекта Северный поток-2. По причине уже действующих американских санкций процесс строительства газопровода приостановлен.
  • Несмотря на жесткую позицию Вашингтона, в России полагают, что газопровод в обход Украины, Беларуси, Польши и других стран Восточной Европы будет введен в эксплуатацию уже в начале 2021 года.
  • В Фонде национальной энергетической безопасности России утверждают, что Северный поток-2 достроят даже после победы кандидата на выборах президента США Джо Байдена.
  • По данным американских СМИ, Конгресс США планирует ввести ряд ограничений против компаний, которые сотрудничают с россиянами по вопросам завершения строительства Северного потока-2.
  • Примечательно, в Вашингтоне утверждают, что американские санкции будут применены ко всем юридическим лицам, которые прямо или опосредовано участвуют в проекте Северный поток-2.

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