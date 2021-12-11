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"Шантаж на почве энергетики": премьер Польши жестко обратился к Путину

11 декабря 2021, 11:49

Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее, заявил Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий, премьер, Польша
Матеуш Моравецкий жестко обратился к Путину / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал российские власти определиться, будет ли она с Европой или против нее. И отметил, что сегодня РФ выбирает конфликт.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства в интервью La Repubblica.

Он также подчеркнул, что Европа не хочет конфликта с Россией.

"Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Кроме того, польский премьер прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы признателен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой".

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"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок не действует", - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с Путиным заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с маневрами российских войск у границ украинского государства. Он заявил, что если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США применят санкции и другие меры противодействия. Байден подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

В четверг, 9 декабря, украинский гарант Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Президент США рассказал Зеленскому, о чем говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Также стороны обсудили проблему решения конфликта на Донбассе.

На Банковой уточнили, что Зеленский заявил Байдену о наличии у Украины инициатив по вопросу возобновления мирного процесса по Донбассу. Украинская сторона готова обсуждать вопросы в разных форматах.

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