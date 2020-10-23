Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси

Россия хочет полностью захватить Беларусь, полагает Станислав Шушкевич / belsat.eu

Бывший лидер Беларуси – экс-глава Верховного совета государства Станислав Шушкевич, заявил, что Российская Федерация рассчитывает целиком захватить белорусское государство.

В РФ немного не хватает интеллекта, его нужно дополнить белорусским и украинским, рассказал Шушкевич на Специальном Киевском форуме по безопасности, который транслировался в YouTube.

Шушкевич полагает, что российским властям нравится, как президент Беларуси Александр Лукашенко расправляется с протестующими и ущемляет права граждан своей страны.

"Своим головорезам, которые избивают мирных демонстрантов, ему нечем платить. Российская власть дала на это полтора миллиарда долларов. Протест по конституции дозволен, но Лукашенко придумал законы, которые перечеркивают всю конституцию…", – сказал экс-лидер страны.

По его мнению, это нравится соседу белорусского государства, "который думает, что захватит Беларусь целиком".