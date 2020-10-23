Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси

В российском государстве немного не хватает интеллекта, считает экс-лидер Беларуси.
Бывший лидер Беларуси – экс-глава Верховного совета государства Станислав Шушкевич, заявил, что Российская Федерация рассчитывает целиком захватить белорусское государство.
В РФ немного не хватает интеллекта, его нужно дополнить белорусским и украинским, рассказал Шушкевич на Специальном Киевском форуме по безопасности, который транслировался в YouTube.
Шушкевич полагает, что российским властям нравится, как президент Беларуси Александр Лукашенко расправляется с протестующими и ущемляет права граждан своей страны.
"Своим головорезам, которые избивают мирных демонстрантов, ему нечем платить. Российская власть дала на это полтора миллиарда долларов. Протест по конституции дозволен, но Лукашенко придумал законы, которые перечеркивают всю конституцию…", – сказал экс-лидер страны.
По его мнению, это нравится соседу белорусского государства, "который думает, что захватит Беларусь целиком".
- Напомним, в Беларуси с начала августа не прекращаются протесты. Протесты в Беларуси 2020 начались после президентских выборов – оппозиция и ее сторонники не поверили, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом.
- Правоохранители применили силу против участников протеста, было много пострадавших, задержанных, сначала появилась информация об одной жертве.
- Западные страны осудили насилие в Беларуси и не признали выборы, а президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
- Позже Лукашенко и Путин встретились в Сочи. После встречи глава РФ сказал, что его страна выделит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита.