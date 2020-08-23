"Смелости хватило ненадолго": у Лукашенко обвинили демонстрантов в штурме

Демонстранты в Минске с наступлением темноты разошлись.
В Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости.
"Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания (резиденции Лукашенко, - ред.)… Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении", - телеканалу ОНТ заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Отметим, многотысячная акция протеста в Минске завершилась без задержаний.
Автор: Яна Катасонова