СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу

Президент США Джо Байден призвал Сенат не затягивать с вопросом импичмента Трампу.
Новый американский глава государства Джо Байден обратился к "демократическому" большинство в Сенате США с просьбой в ускоренном темпе решить вопрос рассмотрения импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.
Как сообщает издание The Hill, Байден требует не затягивать процесс, чтобы появилась возможность акцентировать внимание на ключевой повестке.
"Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть это будет реализовано кратко, нельзя позволить этому процессу сорвать повестку дня", - пишут журналисты.
При этом отмечается, что Джо Байден открыто не поддерживал процесс импичменту Трампу, хотя и не мешал реализации процедуры. Новый глава американского государства понимает, что слушания в верхней палате парламента по делу Трампа в начале его президентского срока могут помешать утверждению назначений в новую администрацию и пакета помощи в условиях пандемии COVID-19 в размере 1,9$ трлн долларов.Читайте также"Штурмовики" Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту
Импичмент Трампу
- Палата представителей 13 января объявила импичмент на тот момент президенту США Дональду Трампу. Резолюцию, в которой политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в Америке, поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
- Республиканская партия заблокировала в Сенате импичмент Трампу. "Демократы" стремились к тому, чтобы Трамп был отстранен от власти до 20 января – дня инаугурации Байдена – однако процесс так и не состоялся.
- Сенат США 25 января голосовал по вопросу признания неконституционности процесса импичмента Дональду Трампу. Законность процесса поддержали 55 сенаторов (50 демократов и 5 республиканцев), против выступили 45 "республиканцев". Таким образом, по оценкам американских СМИ, Трампу не смогут объявить импичмент, так как для этого не хватает еще 12 голосов.