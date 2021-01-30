СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу

Байден понимает, что судебные слушания по делу Трампа в Сенате помешают запуску его политики - СМИ / Reuters

Новый американский глава государства Джо Байден обратился к "демократическому" большинство в Сенате США с просьбой в ускоренном темпе решить вопрос рассмотрения импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.

Как сообщает издание The Hill, Байден требует не затягивать процесс, чтобы появилась возможность акцентировать внимание на ключевой повестке.

"Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть это будет реализовано кратко, нельзя позволить этому процессу сорвать повестку дня", - пишут журналисты.

При этом отмечается, что Джо Байден открыто не поддерживал процесс импичменту Трампу, хотя и не мешал реализации процедуры. Новый глава американского государства понимает, что слушания в верхней палате парламента по делу Трампа в начале его президентского срока могут помешать утверждению назначений в новую администрацию и пакета помощи в условиях пандемии COVID-19 в размере 1,9$ трлн долларов.Читайте также"Штурмовики" Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту

Импичмент Трампу