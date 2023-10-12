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"Соглашение с дьяволом": эксперт предупредил о новом тренде по помощи Украине

Юрий Берендий
12 октября 2023, 02:05
Трамп может изменить свое мнение относительно Украины после победы на выборах в США. Однако, эксперт отмечает общий тренд по уменьшению поддержки Украине.
Зеленский, Трамп
Эксперт предупредил о новом тренде по помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В США существует большое количество предохранителей, которые не позволят Трампу резко прекратить финансовую и военную помощь Украине. Об этом в интервью Главред сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Вполне возможно, что Трамп изменит свое мнение, поскольку мы забываем о таком факторе, как глубинное государство. В США есть много предохранителей от активных дураков. Поэтому я надеюсь, что радикально вопрос поддержки Украины не решится", - указывает эксперт.

Андрей Золотарев также указывает на новый тренд в мире по помощи Украине.

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"Тренд на сокращение военной и финансовой помощи Украине уже сейчас просматривается вполне отчетливо", - отмечает эксперт.

Политолог акцентирует внимание на том, что в результате критического уменьшения военной и финансовой поддержки Украины, будут все активнее попытки посадить наше государство за стол переговоров с Россией

"Форма "мир в обмен на территории" любима некоторыми европейскими и американскими политиками, но насчет того, что это сделка с дьяволом, никто, к сожалению, не рефлексирует. А пример Армении наглядно показывает, что надежда на "доброго дядю", безразлично, из Кремля он или из Вашингтона, оборачивается большой трагедией", - резюмирует Андрей Золотарев.

Международная помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что странам Запада будет сложно одновременно сосредоточиться на поддержке и Украины, и Израиля.

Также сегодня, 11 октября стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов). Об оказании помощи объявит министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Дональд Трамп военная помощь выборы в США
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