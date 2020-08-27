Сокурсник Путина спрогнозировал, введет ли Россия войска в Беларусь

Россия не введет армию в Беларусь, спрогнозировал Юрий Швец / Reuters

Сокурсник российского президента Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец считает, что Россия не может ввести войска в Беларусь.

Российские войска созданы для понтов, рассказал Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает издание Гордон.

По его мнению, российским властям также незачем вводить армию в Беларусь, поскольку единственная внешняя угроза белорусскому государству – сама Россия.

"…Нет у России армии. Нет ни живой силы, нет достаточно техники современной. Это первый вопрос. Что они сделают? Танки туда введут? Это безумие. Однажды уже вводили в Грозный. Это закончилось катастрофой. То есть, нечего вводить и незачем вводить", – сказал экс-разведчик.

Напомним, 9 августа в Беларуси после президентских выборов начались массовые акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что в избирательной гонке безоговорочно лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Сторонники оппозиции требовали перемен. С протестующими жестко расправлялись силовики, есть много пострадавших и жертв.

Лукашенко утверждал, что "заварушку" в Беларуси планируют и направляют США. Президент общался с российским коллегой Владимиром Путиным, и они подтвердили, что будут совместно реагировать на обострение ситуации в части внешних угроз.