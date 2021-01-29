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Спецслужбы РФ вербовали Трампа более 40 лет - The Guardian

29 января 2021, 22:18
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В Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Трамп
Спецслужбы РФ более 40 лет наблюдали за Трампом / Фото Reuters

Спецслужбы СССР наблюдали за 45-м президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом еще с 1977 года- с тех пор бизнесмена и политика "обрабатывали" как российский актив.

Бывший шпион КГБ Юрий Швец рассказал изданию, что Трамп оказался настолько готовым повторять антизападную пропаганду, что это импонировало Москве, пишет The Guardian.

"Это пример того, как людей вербуют, когда они еще студенты, а потом они занимают важные должности. Нечто подобное произошло с Трампом", - заявил он.

Первый контакт

В книге Крэйга Унгера Американский компромат, в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иванне Зельничковой.

Три года спустя Трамп открыл отель Гранд Хаятт Нью-Йорк, для которого купил 200 телевизоров у советского эмигранта Семена Кислина, который якобы сотрудничал с КГБ. Швец заявляет, что именно Кислин заприметил будущего президента в качестве потенциального агента.

Первый визит в Россию и попытка вербовки

В 1987 году Трамп вместе с супругой впервые посетил Москву и Санкт-Петербург. Бывший шпион заявил, что агенты КГБ всячески умасливали его и внушили идею пойти в политику.

"Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести", - рассказал он.

Когда Трамп вернулся в Соединенные Штаты, он начал изучать возможности для выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Он даже провел предвыборную акцию в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир.

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Тогда он опубликовал своего рода обращение к американскому народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО.

Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Импичмент Дональду Трампу

  • Палата представителей США 25 января передала в Сенат резолюцию об импичменте бывшему главе государства Дональду Трампу, которого нижняя палата американского парламента обвиняет в провокации восстания по мотивам событий у Капитолия 6 января.
  • Второй импичмент Трампу был объявлен Палатой представителей 13 января. В поддержку резолюции выступили 232 представителя нижней палаты парламента США.
  • Сенаторы от Республиканской партии отказались рассматривать резолюцию о досрочном отстранении Трампа от власти до 20 января, поэтому 45-й президент США покинул Белый дом только в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
  • Если Дональду Трампу все-таки будет объявлен импичмент, политик не сможет принять участие в новых президентских выборах в США, которые запланированы на 2024 год.

новости России новости США Дональд Трамп
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