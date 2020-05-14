США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая

Трамп готов к разрыву отношений с Китаем / Reuters

В связи с сокрытием Пекином информации о происхождении COVID-19, что, по мнению американцев, привело к мировой пандемии коронавирусной инфекции, США не исключают полного разрыва всех отношений с Китаем. Об этом заявил лидер американской державы Дональд Трамп.

По его словам, американцы готовы рассмотреть такой вариант развития событий.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - говорит Трамп в интервью Fox Business.

Также политик добавил, что подобный маневр помог бы Штатам "сэкономить 500 миллиардов долларов".

Напоследок Трамп подчеркнул, что он не готов идти на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, поскольку Пекин отверг руку помощи Вашингтона в вопросе расследования инцидента возникновения COVID-19.

Ранее сенаторы-республиканцы во главе с Линдси Грэмом представили в сенате проект закона, в случае принятия которого будет введен ряд санкций в отношении Китая.

Напомним, политический эксперт Илия Куса заявил, что США и КНР, могут применить друг против друга определенные методы, однако это не приведет к каким-либо значительным подвижкам в мировой экономике.