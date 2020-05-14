УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая

14 мая 2020, 18:44

Разрыв отношений с Китаем мог бы сэкономить для США 500 миллиардов долларов.

Дональд Трамп
Трамп готов к разрыву отношений с Китаем / Reuters

В связи с сокрытием Пекином информации о происхождении COVID-19,  что, по мнению американцев, привело к мировой пандемии коронавирусной инфекции, США не исключают полного разрыва всех отношений с Китаем. Об этом заявил лидер американской державы Дональд Трамп.

По его словам, американцы готовы рассмотреть такой вариант развития событий.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - говорит Трамп в интервью Fox Business.

Также политик добавил, что подобный маневр помог бы Штатам "сэкономить 500 миллиардов долларов".

Напоследок Трамп подчеркнул, что он не готов идти на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, поскольку Пекин отверг руку помощи Вашингтона в вопросе расследования инцидента возникновения COVID-19.

Ранее сенаторы-республиканцы во главе с Линдси Грэмом представили в сенате проект закона, в случае принятия которого будет введен ряд санкций в отношении Китая.

Напомним, политический эксперт Илия Куса заявил, что США и КНР, могут применить друг против друга определенные методы, однако это не приведет к каким-либо значительным подвижкам в мировой экономике.

США политика Дональд Трамп Китай
Сейчас вы просматриваете новость «США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:03
В МИД пояснили переговоры РФ и Германии за спиной Украины
18:56
В Минобразования дали важные рекомендации вузам
18:47
"Пр*ститутка, ш*лава и мр*зь": Андрей Разин накинулся с матами на Катю Гордон
18:45
"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами
18:44
США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая
18:28
На Закарпатье рухнуло здание кинотеатра: есть жертвы
18:18
Украина подала иск против Китая из-за Covid-19: в Пекине удивлены
18:03
Выход из карантина: в Минобразования рассказали, когда в Украине откроют детсады
17:35
Обнародованы сроки открытия кинотеатров после карантина
17:32
Онлайн-продажи и пункты выдачи: что известно о запуске IKEA в Украине
17:30
Ветер любви 42 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020 Видео
17:11
США ударят по Китаю из-за COVID-19: чем угрожают Пекину санкции Вашингтона
17:00
Ветер любви 41 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020 Видео
16:55
"Запустимся с 25-го": в метро Киева рассказали о судьбе проездных на март и апрель
16:52
Дело МН-17: в "ДНР" арестовали ключевого фигуранта по делу сбитого Боинга
16:25
Ослабление карантина: Кабмин разрешил работать непродовольственным рынкам
16:19
После ослабления карантина мэр Черновцов пожаловался на "тяжелую динамику" с COVID-19
16:16
Умерла Алла Мещерякова - причина смерти и фильмография
16:08
Эксперт пояснил, будут ли Штаты отменять президентские выборы
16:00
СМИ узнали, что происходит в больнице со здоровьем отца Хабиба
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять