США готовы одобрить передачу Украине F-16: у Байдена назвали главное условие

США будут готовы одобрить передачу Украине истребителей F-16, подчеркнул Джейк Салливан.

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Джейк Салливан высказался насчет передачи Украине F-16 / Коллаж Википедия, УНИАН

США смогут утвердить поставки Украине истребителей F-16 от третьих стран после завершения подготовки украинских пилотов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В письме от госсекретаря США Энтони Блинкена его коллегам в Европе мы сформулировали, что США по завершении обучения пилотов, проведя консультации с Конгрессом, будут готовы одобрить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран", - цитирует американского чиновника Guardian.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области.

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Сейчас ведущую роль в подготовке украинских летчиков играют Дания и Нидерланды.

В конце июля Кирби заявил, что обучение украинских пилотов будут проводить в Румынии и Дании. Тогда он подчеркнул, что подготовка "начнется в скором времени". По его словам, обучение может пройти и в других странах, но пока определенность есть только в отношении Румынии и Дании.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

"Мы приветствуем решение Вашингтона позволить нам отправить истребители F-16 в Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за доброе и оперативное сотрудничество", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

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