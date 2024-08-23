Самолет-разведчик уже совершил часовой полет в Балтийском регионе, граничащем с Россией и соседней Беларусью.

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Пролет американского разведчика зафиксировали по соседству с Россией / Коллаж: Главред, фото: скрин с Flightradar24, United States Air Force

Американский самолет, специализирующийся на сборе сигналов разведки, прибыл в Европу в рамках ежегодной трансатлантической миссии по оценке радаров противника. Как пишет издание Newsweek, 20 августа служба отслеживания самолетов Flightradar24 зафиксировала его первый пролет.

Борт уже пробыл в небе Балтийского региона, граничащего с Россией и соседней Беларусью, час времени.

Самолет Combat Sent собирает данные электронной разведки. В воздушных силах говорят, что они могут с его помощью находить и идентифицировать иностранные военные наземные, морские и воздушные радиолокационные сигналы, которые анализируются автоматически и бортовыми офицерами радиоэлектронной борьбы, что позволяет им обрабатывать несколько сигналов одновременно.

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Разведывательные данные, собранные Combat Sent, помогают определить "детальные рабочие характеристики и возможности" иностранных военных радаров. Это позволяет планировщикам обороны США разрабатывать методы уклонения и оборудование, которые могут "обнаруживать, предупреждать или победить" системы противника.

Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Решения и заявления США в отношении агрессора России

После того, как украинские военные пошли в наступление на Курскую область координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби дал Путину один совет, с помощью которого он сможет вернуть все территории в Курской области: пусть он убирается к черту из Украины и прекращает войну.

Накануне в США и нескольких западных странах решили провести большой обмен заключенными с Россией. В списках значатся 24 человека, среди которых российский убийца Вадим Красиков и арестованный российским режимом оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

После обмена политзаключенными сам президент США Джо Байден призвал российского диктатора Владимира Путина "остановиться". Об этом он сказал, когда встретил самолет с тремя американцами.

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