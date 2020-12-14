США обвинили Россию в новой кибератаке, появился ответ Москвы

Дмитрий Песков прокомментировал обвинения американской стороны.
Хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).
Как сообщает Reuters, хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
Серьезность хакерского взлома привела к созыву заседания Совета национальной безопасности в Белом доме в субботу. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также ФБР попросили провести расследование.
Кибершпионы проникли в систему, подделав обновление IТ-компании SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной власти, вооруженных силах и спецслужбах США.
По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.
Читайте такжеУкраину атаковали хакеры из КНДР: кто оказался под угрозойВ свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на США.
"Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. (....) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - цитирует Пескова Интерфакс.
- Ранее в МИД Великобритании заявили о попытке России вмешаться в британские парламентские выборы 2019 года.
- Как утверждают в Лондоне, речь идет не о глобальной кампании, а о попытках публикации компрометирующей информации о правящей Консервативной партии, касающейся торговых переговоров Великобритании и США.
- Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса Cloudflare.
- В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.