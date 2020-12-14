США обвинили Россию в новой кибератаке, появился ответ Москвы

РФ обвинили в новой хакерской атаке / IBTimes UK

Хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Как сообщает Reuters, хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.

Серьезность хакерского взлома привела к созыву заседания Совета национальной безопасности в Белом доме в субботу. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также ФБР попросили провести расследование.

Кибершпионы проникли в систему, подделав обновление IТ-компании SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Читайте такжеУкраину атаковали хакеры из КНДР: кто оказался под угрозойВ свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на США.

"Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. (....) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", - цитирует Пескова Интерфакс.