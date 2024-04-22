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США перебросят в Украину десятки военных: СМИ раскрыли планы Пентагона

Алексей Тесля
22 апреля 2024, 01:20
Новый американский контингент будет помогать украинским военным, пишет издание Politico.
ВСУ, Пентагон
Пентагон следит за боевыми действиями в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Вашингтон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в Офис оборонного сотрудничества при посольстве в Киеве (ODC).

Как пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера и американских чиновников, советники не будут выполнять боевые задачи, а сконцентрируются на консультациях и поддержке украинского правительства и военных.

Отмечается, что ODC укомплектован исключительно персоналом министерства обороны, является частью посольства США и подчиняется руководителю миссии, однако из соображений безопасности в Пентагоне не уточняют количество своих представителей в посольстве.

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По словам американских чиновников и источников, знакомых с планами Пентагона, дополнительный контингент будет поддерживать логистику и надзор за вооружением, которое США отправляет в Украину. Также новый американский контингент будет помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружений.

В то же время два американских чиновника заявили, что речь может идти о контингенте численностью до 60 военных.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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