Столкновения и задержания в Минске: у дворца Лукашенко распылили газ

Протестующие у дворца Лукашенко / tut.by

В Беларуси в воскресенье, 6 сентября, во время массовых акций протеста силовики применили спецсредства.

Как пишет белорусское издание tut.by, жесткие задержания милицией протестсующих прошли в Минске на улице Чеботарева.

Отмечается, что как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль.

При этом задержания демонстрантов продолжаются по всему центру города.

В то же время силовики применили слезоточивый газ в Минске рядом с кордоном у Дворца независимости.

Демонстранты подошли вплотную к ограждениям у дворца Александра Лукашенко в Минске, где оставили свои послания белорусскому диктатору.

В этот момент со стороны силовиков в сторону людей распылили газ. Эпизод попал на видео.

Ранее сообщалось о том, что в Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники.

Читайте такжеВ центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанныхНа улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.