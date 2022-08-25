Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – Forbes

Кипр может отдать Украине системы ПВО Тор и Бук -СМИ / Википедия

Соединенные Штаты Америки намерены убедить Кипр передать свои старые системы противовоздушной обороны Украине. Взамен Никосия должна купить системы Железный купол у Израиля. Но для этого Вашингтон должен снять запрет на продажу оружия киприотам, который действует уже больше трех десятков лет.

Как сообщает Forbes, речь идет о системах ПВО 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности пуска. Сейчас они находятся на военном балансе Никосии.

Видео дня

Вместо этих противовоздушных средств Кипр намерен купить у Израиля ПВО Железный купол. Чтобы сделка стала возможной, американцы должны снять эмбарго на продажу оружия Кипру.

Если запрет будет снят, Кипр сможет и в будущем заказывать у Штатов другие системы, которые нужно государству для укрепления своей обороноспособности. Поэтому Никосии, при таких условиях, будет выгодно передать свои зенитно-ракетные системы Украине.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина, в рамках военной помощи от США на сумму около 3 миллиардов долларов, получит системы ПВО, беспилотники, снаряды, радары и артиллерийские системы. Поставки должны укрепить обороноспособность украинских войск.

25 августа в прессе Испании заявили, что Мадрид отправил Украине пакет военной помощи. Киеву поставили полную батарею ПВО, около 20 бронеавтомобилей, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и 100 тонн дизеля.

Смотрите видео ТСН - военный рассказал, когда Украина может получить современные системы ПВО

Другие новости: