Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – Forbes

США рассматривают вариант отмены эмбарго на продажу оружия Кипру, которое длится уже больше 35 лет.
Соединенные Штаты Америки намерены убедить Кипр передать свои старые системы противовоздушной обороны Украине. Взамен Никосия должна купить системы Железный купол у Израиля. Но для этого Вашингтон должен снять запрет на продажу оружия киприотам, который действует уже больше трех десятков лет.
Как сообщает Forbes, речь идет о системах ПВО 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности пуска. Сейчас они находятся на военном балансе Никосии.
Вместо этих противовоздушных средств Кипр намерен купить у Израиля ПВО Железный купол. Чтобы сделка стала возможной, американцы должны снять эмбарго на продажу оружия Кипру.
Если запрет будет снят, Кипр сможет и в будущем заказывать у Штатов другие системы, которые нужно государству для укрепления своей обороноспособности. Поэтому Никосии, при таких условиях, будет выгодно передать свои зенитно-ракетные системы Украине.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина, в рамках военной помощи от США на сумму около 3 миллиардов долларов, получит системы ПВО, беспилотники, снаряды, радары и артиллерийские системы. Поставки должны укрепить обороноспособность украинских войск.
25 августа в прессе Испании заявили, что Мадрид отправил Украине пакет военной помощи. Киеву поставили полную батарею ПВО, около 20 бронеавтомобилей, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и 100 тонн дизеля.
Смотрите видео ТСН - военный рассказал, когда Украина может получить современные системы ПВО
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