Страны ЕС продали оружия в Россию на 346 млн евро, несмотря на запрет - расследование

Страны ЕС продали оружия в Россию на 346 млн евро / investigate-europe.eu

Страны-члены Евросоюза продавали оружие России с 2015 года, невзирая на эмбарго. Поставки на территорию страны-террориста продолжались как минимум до 2020-го.

Десять государств из ЕС экспортировали военной техники на сумму 346 млн евро. Самым большим поставщиком является Франция, говорится в расследовании Investigate Europe.

Поставляли ракеты, самолеты, реактивные снаряды, торпеды и бомбы

Согласно данным официальной Рабочей группы Совета по экспорту обычных вооружений (COARM), треть государств-членов Евросоюза экспортировала оружие в РФ. Часть этого оружия уже используется против Украины сейчас, во время войны.

Данные из всех официальных реестров экспорта вооружений показывают, что в период с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию оружия на общую сумму 346 млн евро. Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания продавали агрессору оружие.

Многие из стран ЕС использовали лазейку в правилах ЕС

Рабочая группа Совета по экспорту обычных вооружений ответила на вопросы издания, пояснив, что "оружейное эмбарго ЕС содержит следующее исключение: контракты, заключенные до 1 августа 2014 года, или вспомогательные контракты, необходимые для выполнения таких контрактов".

Франция продала РФ военной техники на 152 млн евро

Цифра, подтвержденная анализом Investigate Europe, ставит страну далеко впереди своих соседей. Она экспортировала 44% европейского оружия в РФ.

Французский экспорт также включает "тепловизионные камеры для более чем 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов".

investigate-europe.eu

Кремль купил их у Safran и Thales, основным акционером которых является французское государство. Это оборудование теперь можно найти на борту наземной техники, истребителей и вертолетов, действующих на украинском фронте.

Читайте также"Укрепило бы сдерживание России": Польша объявила о готовности разместить у себя ядерное оружие СШАКоличество лицензий, выданных Францией, резко возросло в 2015 году, сразу после введения эмбарго. В 2014 году, согласно нашему исследованию, французские власти все еще давали разрешение на отправку в Россию "химических агентов", "биологических агентов", "средств подавления беспорядков", "радиоактивных материалов, сопутствующего оборудования, компонентов и материалов".

Германия: 122 млн евро на орудия и суда

ФРГ экспортировала в Россию военной техники на сумму 121,8 млн евро. Это составляет 35% всего экспорта вооружений ЕС в Россию. В основном это были ледокольные и стрелковые суда, а также машины "спецзащиты". Правительство Германии не ответило на вопросы об этом от Investigate Europe.

Италия: наземная техника на войне в Украине

На третьем месте в списке экспортеров находится Италия, которая в период с 2015 по 2020 год продала в Россию военной техники на сумму 22,5 млн евро. По данным расследования, первый крупный контракт, подписанный с РФ, датируется на 2015 год, когда правительство уполномочило итальянскую компанию Iveco продать в Россию наземные транспортные средства.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

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