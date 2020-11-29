Стрельба и газ в людей: в Беларуси силовики пошли в атаку на протестующих

В Минске новые акции протеста / Onliner

В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси началась новая акция протеста, в свою очередь силовики начали силовой разгон митингов.

В Минске люди вышли на акции во многих районах, было сформировано более 20 колонн, сообщает Tut.by.

В ходе разгона демонстрантов силовики начали задержания протестующих в жилых районов, из которых колонны людей стекаются в центр города.

При этом силовики бьют участников протестов дубинками. Кроме того, звучат выстрелы, а против людей применяют слезоточивый газ.

Напомним, ранее оппозиция в Беларуси анонсировала новые масштабные акции протеста по всей стране.

"Только воля и упорство белорусов в отстаивании своих прав жить в свободной и развитой стране заставляют весь мир помогать нам потуже стягивать удавку на шее диктатора", - говорилось в призыве оппозиции.

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