Стрельба и газ в людей: в Беларуси силовики пошли в атаку на протестующих

В ходе разгона демонстрантов силовики начали задержания протестующих.
В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси началась новая акция протеста, в свою очередь силовики начали силовой разгон митингов.
В Минске люди вышли на акции во многих районах, было сформировано более 20 колонн, сообщает Tut.by.
В ходе разгона демонстрантов силовики начали задержания протестующих в жилых районов, из которых колонны людей стекаются в центр города.
При этом силовики бьют участников протестов дубинками. Кроме того, звучат выстрелы, а против людей применяют слезоточивый газ.
Напомним, ранее оппозиция в Беларуси анонсировала новые масштабные акции протеста по всей стране.
"Только воля и упорство белорусов в отстаивании своих прав жить в свободной и развитой стране заставляют весь мир помогать нам потуже стягивать удавку на шее диктатора", - говорилось в призыве оппозиции.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.