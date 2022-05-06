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"Судный день" для Запада: Путин на параде 9 мая готовит предупреждение - Reuters

6 мая 2022, 19:35

Путин направит Западу предупреждение о "судном дне".

Путин
Путин / УНИАН и Минобороны РФ

Президент-диктатор России Владимир Путин готовит послание Западу с предупреждением о "судном дне".

Как пишет Reuters, сделать это глава Кремля планирует во время военного парада на Красной площади в Москве.

"Путин направит Западу предупреждение о "судном дне", когда возглавит в понедельник торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией", - отмечает издание.

Сообщается, что в главном военном параде России будет продемонстрирована "огромная огневая мощь", в то время, как российская армия воюет в Украине.

В воздушной части парада примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160.

В первые с 2010 года, в параде будет участвовать командный самолет Ил-80 "судного дня". Воздушное судно используется для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

В этом случае Ил-80 должен стать передвижным командным центром президента России. Самолет напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

viber
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