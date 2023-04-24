Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

Посольство Китая во Франции уже дистанцировалось от скандальных высказываний своего посла.

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В Китае сделали новое заявление после скандальных слов посла / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай не поддерживает заявления посла КНР во Франции Лу Шайе о том, что суверенитет бывших советских республик и статус Крыма – под сомнением.

Его заявления являются личным мнением посла. Об этом говорится в заявлении посольства Китая во Франции.

В документе обращается внимание на то, что посольство Китая во Франции дистанцируется от высказываний Лу Шайе.

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"Замечания посла Лу Шайе по вопросу Украины не являются заявлением о политике, а выражение личных взглядов во время телевизионных дебатов. Их не следует чрезмерно интерпретировать. Позиция Китая по этим вопросам не изменилась", — сказано в заявлении китайских дипломатов.

При этом в Twitter посольства Китая во Франции напоминается, что "позиция Китая по украинскому вопросу является постоянной и четкой".

Китайские дипломаты пишут, что ранее Пекином был представлен "мирный план" по окончании войны, который состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Скандальное заявление дипломата из КНР

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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