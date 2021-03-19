Сын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с Путиным

Дональд Трамп-младший назвал Джо Байдена "пустым костюмом с телесуфлером".
Сын бывшего президента США Дональда Трампа отреагировал на конфликт, который возник между нынешним главой Белого дома Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Трамп-младший прокомментировал в Twitter предложение российского президента Владимира Путина провести дебаты с Байденом в прямом эфире.
"Путин только что вызвал Джо Байдена на прямую дискуссию без сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера наверху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже не может это правильно понять). Они смотрят на слабость Америки прямо сейчас и у них текут слюнки", - написал сын экс-президента.
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Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что признать хозяина Кремля "убийцей".
Автор: Анна Багрий