Сын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с Путиным

Дональд Трамп-младший прокомментировал предложение Путина о дебатах / Фото Reuters

Сын бывшего президента США Дональда Трампа отреагировал на конфликт, который возник между нынешним главой Белого дома Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Трамп-младший прокомментировал в Twitter предложение российского президента Владимира Путина провести дебаты с Байденом в прямом эфире.

"Путин только что вызвал Джо Байдена на прямую дискуссию без сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера наверху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже не может это правильно понять). Они смотрят на слабость Америки прямо сейчас и у них текут слюнки", - написал сын экс-президента.

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