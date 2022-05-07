Так выглядит российское "потерьнет": в Сети показали кладбище с десятками свежих могил

Российские ВДВ-шники уже начали писать рапорты на увольнение.
Российские власти стараются держать свое население в неведение по поводу реальных жертв на войне в Украине, но правду спрятать невозможно.
Кладбища в России начали стремительно заполняться могилами военных. Так, на канале "Труха" в Тelegram показали, как на самом деле выглядит российское "потерьнет".
На видео снято Рязанское кладбище, там много флагов ВДВ и десятки свежих могил.
"И это только одно кладбище. А сколько их таких ещё в мордоре?" - задаются вопросом на канале.
Напомним, что российские ВДВ-шники пишут рапорты на увольнение. Причиной этому стали серьезные потери личного состава 106 парашютно-десантной дивизии.
В воздушно-десантные войска РФ вызывают подразделения из Сирии с целью отправки в Украину. Желающих идти на смерть немного, поэтому многие военнослужащие пишут рапорты на увольнение.
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