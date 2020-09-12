Танкер украинкого капитана не принимают в портах ЕС из-за спасения мигрантов

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Капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин вместе с коллегами спас 27 мигрантов из Африки, которые едва не утонули в море, и среди них есть беременная женщина. Однако корабль с сомнительными пассажирами теперь не хотят принимать в портах стран Евросоюза.

"Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей", — цитирует капитана судна ВВС.

Украинец подчеркивает, что ситуация достигла критического пика, поскольку судно не предназначено для пассажиров, а экипаж не имеет опыта участия в спасательных операциях. По словам Ерошкина, мигрантам нередко нужна ммедицинская помощь, а оказать ее некому.

Судно сейчас находится неподалеку от берегов Мальты.

"Каждый день люди сильнее ощущают отчаяние. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность и санитарно-гигиенические условия", — сообщил Ерошкин.

Капитан спас людей не по собственной инициативе - он получил сигнал от спасательно-координационного центра на Мальте. Стало известно, что в море находятся две лодки, которые посылают сигнал SOS.

Ерошкин рассказал, что ранее уже спас 353 человека во время миграционного кризиса в 2016 году, однако тогда в течение суток случайных пассажиров удалось высадить у берегов Италии.