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Трамп признал TikTok угрозой и одобрил жесткие меры

7 августа 2020, 09:00

В США в сентябре начнут действовать меры, введенные против владельца TikTok.

Трамп ввел жесткие меры против владельца TikTok – TikTok США
Дональд Трамп ввел жесткие меры против владельца TikTok / Reuters

В четверг, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, которая исходит от приложения TikTok.

Указом запрещено проведение сделок с китайской компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем сервиса, а также с ее "дочками", говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В указе говорится, что запрет начнет действовать через 45 дней после публикации документа, то есть в середине сентября.

"…распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики…, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", – отмечается в документе.

В указе говорится, что США "в настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения – TikTok".

Читайте такжеTikTok - что это за программа и почему она захватывает весь мирПриложение обвинили в сборе данных – истории поисковых запросов, посещения сайтов, данных о месте нахождения пользователей, а это якобы может позволить КНР отслеживать местонахождение чиновников, собирать досье с личными данными для шантажа, а также проводить промышленный шпионаж.

Ранее сообщалось, что американский IT-гигант Microsoft хочет купить у ByteDance Ltd. сервис TikTok. Сделка должна быть завершена не позднее 15 сентября. Дональд Трамп потребовал от покупателя сервиса денег для казны США.

Дональд Трамп новости США TikTok
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