Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания

Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания / Фото Reuters

Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.

Как сообщает CBS, Республиканская партия ходатайствовала о том, что бюллетени якобы были присланы после дня голосования 3 ноября. Судья Брукс Смит отметил, что все "законные голоса должны быть учтены".

Кроме того, по информации Bloomberg, в Мичигане был отклонен иск сторонников Дональда Трампа, которые хотели остановить оглашение результатов в Детройте.

В то же время Трамп заявил, что именно он выиграл выборы в Пенсильвании. Его сторонникам не дали доступа к 700 тысячам бюллетеней, а значит, по мнению республиканца, победа принадлежит ему. Трамп ссылается на Конституцию США.

"В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, действующий глава Белого дома впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента. Он четко не ответил, чья это будет администрация.

"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", - сказал он, сообщает USA Today.

Президент США также добавил, что его администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса.

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