Трамп уверенно заявил, что выиграл выборы в штате Пенсильвания

Трамп впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента.
Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте. В то же время Дональд Трамп заявил о победе в этом штате.
Как сообщает CBS, Республиканская партия ходатайствовала о том, что бюллетени якобы были присланы после дня голосования 3 ноября. Судья Брукс Смит отметил, что все "законные голоса должны быть учтены".
Кроме того, по информации Bloomberg, в Мичигане был отклонен иск сторонников Дональда Трампа, которые хотели остановить оглашение результатов в Детройте.
В то же время Трамп заявил, что именно он выиграл выборы в Пенсильвании. Его сторонникам не дали доступа к 700 тысячам бюллетеней, а значит, по мнению республиканца, победа принадлежит ему. Трамп ссылается на Конституцию США.
"В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания", – написал Трамп в своем Twitter.
Кроме того, действующий глава Белого дома впервые за последние восемь дней пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента. Он четко не ответил, чья это будет администрация.
"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", - сказал он, сообщает USA Today.
Президент США также добавил, что его администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
- Адвокаты, представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа, отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.