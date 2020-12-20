Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали

Трамп постоянно консультируется с "фанатиками заговора"/ Фото Reuters

Чиновники в Белом доме подозревают, что 45-й президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов главы государства и захватить власть в стране.

Трамп постоянно консультируется со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом, сообщает Axios со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники.

В частности, собеседники издания беспокоятся из-за идей Флинна о возможном введении военного положения и о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Их опасения также вызывает желание Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.

Издание пишет, что из-за сложившейся политической ситуации обеспокоены даже те политики, "которые, возможно, пережили больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории".

"Когда Трамп "ретвитит угрозы сажать политиков в тюрьму и проводит время, разговаривая с фанатиками заговора, которые открыто заявляют, что объявление военного положения не имеет большого значения, невозможно не начать беспокоиться о том, чем это закончится", - цитирует Axios свой источник.

Отметим, до инаугурации избранного президента Байдена осталось 32 дня.

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