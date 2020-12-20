Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали

Майкл Флинн, который консультирует Трампа, придерживается принципа введения военного положения в стране.
Чиновники в Белом доме подозревают, что 45-й президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов главы государства и захватить власть в стране.
Трамп постоянно консультируется со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом, сообщает Axios со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники.
В частности, собеседники издания беспокоятся из-за идей Флинна о возможном введении военного положения и о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Их опасения также вызывает желание Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.
Издание пишет, что из-за сложившейся политической ситуации обеспокоены даже те политики, "которые, возможно, пережили больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории".
"Когда Трамп "ретвитит угрозы сажать политиков в тюрьму и проводит время, разговаривая с фанатиками заговора, которые открыто заявляют, что объявление военного положения не имеет большого значения, невозможно не начать беспокоиться о том, чем это закончится", - цитирует Axios свой источник.
Отметим, до инаугурации избранного президента Байдена осталось 32 дня.
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США.
- Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.
- Тем временем избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.