Три важных фактора ослабляют позиции Путина в Крыму – экс-аналитик Госдепа

Крым вернется в Украину - об этом свидетельствуют 3 фактора / фото: vesti.ru

В ближайшем будущем Россия сохранит контроль над аннексированным Крымом. Однако российский лидер Владимир Путин с каждым днем теряет свои позиции, что увеличивает шансы Украины на возвращение полуострова.

Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл в интервью Крым.Реалии перечислил три фактора, которые подтачивают позиции России.

Первый – ситуация в самом Крыму: водный кризис и экономические затраты на ее решение, которые не тянет российский бюджет. Согласно официальным данным, российским властям уже пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и другие проекты.

Читайте такжеПопытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным проваломВторой – экономическая ситуация в самой России, где все больше людей начинают задаваться вопросом: насколько целесообразно тратиться на содержание Крыма в нынешних экономических реалиях.

"Если бы российская экономика успешно развивалась, это могло бы не иметь значения. Но она находится в упадке, а субсидии, что поступают в Крым из Москвы, сейчас возросли до такой степени, что превышают дотации, выделяемые любому другому субъекту федерации. Тем временем другие регионы уже не в состоянии удовлетворить потребности россиян, испытывающих все большие трудности", – пояснил Гобл.

Третий – изменения на международном уровне, где симпатии явно находятся не на стороне Москвы.

"…Запад все более консолидируется против российской агрессии как таковой. Смена администрации Белого дома в США является ярчайшим свидетельством этого. Изменения в Европе также означают, что Москва оказывается во все большей изоляции и сталкивается с большим давлением и необходимостью перемен, как отмечают даже российские аналитики", – перечислил Гобл.

По его словам, это не означает, что Кремль добровольно вернет Крым под контроль Киева в соответствии с международным правом. Более того, ради доступа к источникам пресной воды Путин способен начать новую военную кампанию против Украины.

"Однако если кремлевский лидер продолжит вливать в Крым больше денег или начнет новую агрессию, Запад выступит против него решительней, чем когда-либо прежде. В итоге все больше людей в России, скорее всего, придут к выводу, что Крым стал для России… слишком ценным, чтобы от него отказаться, но при этом неподъемным. И поскольку и Украина, и Запад продолжают оказывать давление на Москву – именно они, а не Путин, в итоге станут определять будущее, а Крым, в конце концов, может вернуться в Украину", – резюмировал американский аналитик.

Новости Крыма

В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.

Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.

23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.

В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан. Вода лишь капает в некоторых местах на валунах.