Турция де-факто перебросила войска в Азербайджан - журналист

Турецкая техника въехала на территорию Азербайджана / Фото: milliyet.com.tr

С 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана пройдут совместные азербайджанско-турецкие военные учения.

Об этом сообщается на официальном портале Министерства обороны Азербайджанской республики, а также на сайте турецкой газеты Миллиет.

В совместных учениях будут задействованы: личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, 1-5 августа в ходе учений в Баку и Нахичеване пройдут различные учения, а из бронетехники, пушек и минометов будут производиться выстрелы по представительным вражеским целям. ВВС обеих стран начнут учения 29 июля. Учения пройдут в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдемире и Евлахе и закончатся 10 августа.

Журналист Аркадий Бабченко сравнил совместные азербайджанско-турецкие учения с российско-белорусскими и назвал происходящее "переброской войск" в Азербайджан со стороны Турции.

"Турция перебрасывает туда войска для совместных учений с Азербайджаном. Ну, типа как Россия перебрасывает в Беларусь. Также в Азербайджан - и в том числе и в Нахичевань - прибыла турецкая авиация. <...> Ещё на шажок ближе к большой войне. И если вы думаете, что все это не переместится в сакральный Крым - вы ошибаетесь", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЭрдоган унижает Путина на глазах всего мираТем временем пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция полна решимости до конца отстаивать интересы Азербайджана, вне зависимости от источника угрозы - будь то Армения, Россия или любая другая страна. Об этом сообщает Anadolu.

По словам Калына, Анкара выступает за дипломатические усилия по устранению разногласий на Южном Кавказе и при этом укрепляет оборонное сотрудничество с Баку.

"Мы выступаем на стороне Азербайджана. Единство, целостность и безопасность Азербайджана – равносильно единству и безопасности Турции. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Об этом открыто сказал Путину в телефонном разговоре Эрдоган. Глава турецкого государства призвал российского коллегу использовать рычаги влияния на Ереван с целью снижения напряженности в регионе", - сказал Калын.

Как известно, Армения и Азербайджан с 1988 года находятся в состоянии конфликта после того, как населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошел вооруженный инцидент. Официальный Баку заявлял о погибших и раненых.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020, которые пройдут у украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры. При этом военные учения нашей армии могут пройти в неожиданных местах.