Тысячи россиян уничтожены: в Британии раскрыли колоссальные потери РФ в Украине

Коротко:
- У РФ рекордные потери на фронте
- Россия тратит 40% своего бюджета на войну
По данным министр обороны Великобритании Джона Гили, в октябре 2024 года потери российских войск в живой силе на поле боя в Украине достигли нового максимума.
"Последние данные британской военной разведки показывают, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в октябре достигли нового максимума, составив 1354 человека в сутки", — сказал он в интервью The Telegraph.
Это уже второй месяц подряд, когда войска РФ понесут высокие среднесуточные потери. Отмечается, что октябрь этого года стал для российских захватчиков самым большим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны – 41 980 человек.
По данным военной разведки Великобритании, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2024 года и составил 39 110 человек в месяц. Всего же, по оценке Британии, с 24 февраля 2024 года ориентировочные потери россиян в живой силе составляют более 696 тысяч.
На сегодняшний день Россия тратит 40% своего бюджета на оборону, что не выгодно для страны. Многие аналитики считают, что Путину будет сложно поддерживать такой уровень расходов после 2025 года.
Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
Ранее Александр Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области. Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины, рассказал Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ понесла рекордные потери. Россия будет держать высокую планку потерь на фронте как минимум в течение ближайших 2-3 месяцев.
Как сообщал Главред, ситуация в районе Курахово в Донецкой области обостряется из-за усиленного давления российских войск, которые стремятся взять под контроль стратегическую трассу Н15.
Читайте также:
- Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут "сгладить" Угледарский выступ
- Россияне получили "по зубам" и убегают: в Атэш рассказали об ударе ВСУ на Запорожье
- Путин не достиг ни одной цели за 1000 дней войны: Остин разнес "имперские амбиции" РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред