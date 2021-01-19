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У Навального выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина: в Кремле ответили

19 января 2021, 17:14
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В Сеть выложили новое расследование, проведенное Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет российский политик-оппозиционер Алексей Навальный, опубликовал новое расследование об обставленном с вызывающей роскошью дворце, якобы принадлежащим президенту РФ Владимиру Путину.

Видеоролик с расследованием было опубликовано на YouTube-канале Навального. Оппозиционеры отмечают, что дворец построен на черноморском побережье возле города Геленджик. И является самым охраняемым местом в РФ, поскольку обеспечением его безопасности занимаются тысячи человек.

Дворец Путина соратники Навального сравнивают по территории с княжеством Монако. Площадь самого участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной в 7 тысяч гектаров, которая по документам принадлежит ФСБ. Более того, над всей этой территорией неукоснительно соблюдается бесполетная зона.

Общую площадь здания оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства - около 100 миллиардов рублей.

Также утверждается, что на территории есть подземный ледовый дворец, церковь, восьмидесятиметровый мост. А также тоннель для спуска из дворца к морю. В самом здании десятки комнат, в том числе и для обслуживающего персонала.

У Навального утверждают, что дворец Путина строили на деньги, якобы "отмытые" через специальные офшорные зоны. А изначально средства поступали от крупных бизнесменов в форме благотворительных пожертвований фирме Петромед. В ФБК считают, что бизнесмены знали ‒ деньги пойдут на коррупционные цели в виде строительства дворца для Путина.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг факт постройки дворца для президента РФ.

"По сути, это неправда", - заявил в комментарии РИА Новости он.

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Алексей Навальный новости

  • Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
  • Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
  • 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
  • Алексей Навальный обратился к россиянам с просьбой выходить на улицы. Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.
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