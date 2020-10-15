В Кремле назвали главное условие ввода миротворцев в Нагорный Карабах

Нарорный Карабах / Reuters

Миротворческий контингент может быть введен в зону нагорно-карабахского конфликта исключительно при условии согласия на данные меры Армении и Азербайджана.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 14 октября.

"Размещение миротворцев или наблюдателей в Карабахе возможно только с согласия и Азербайджана, и Армении, заявил Песков", - цитирует его информагентство ТАСС.

Новость дополняется