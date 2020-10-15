В Кремле назвали главное условие ввода миротворцев в Нагорный Карабах

Вопрос ввода миротворческого контингента в Нагорный Карабах остается актуальным.
Миротворческий контингент может быть введен в зону нагорно-карабахского конфликта исключительно при условии согласия на данные меры Армении и Азербайджана.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 14 октября.
"Размещение миротворцев или наблюдателей в Карабахе возможно только с согласия и Азербайджана, и Армении, заявил Песков", - цитирует его информагентство ТАСС.
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Автор: Андрей Ганжа