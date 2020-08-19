У Путина оценили возможность ввода российских войск в Беларусь

У Путина пока не видят потребности в военной помощи Беларуси / Reuters

Россия пока не намерена оказывать помощь Беларуси в военной сфере, так как в этом на данный момент нет никакой потребности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Договоре о коллективной безопасности между Россией и Беларусью действительно прописаны пункты об обязательствах оказания военной помощи. Однако нормы действуют исключительно в том случае, если на страны осуществлено внешнее вооруженное нападение. Сложившаяся ситуация не предусматривает предоставления Москвой военной помощи Минску.Читайте также"Успокаиваться нельзя": Лукашенко пожаловался на угрозы силовикам в Беларуси

Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", - утверждает Песков.

Также он добавил, что рассуждать о том, при каких обстоятельствах Россия может оказать Беларуси военную помощь, на данный момент нет никакого смысла.

"Исходим из того, что белорусы сами решат (ситуацию) в рамках правового поля, без вмешательства извне", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ будет готова по первому же запросу официального Минска оказать всестороннюю военную помощь Беларуси.