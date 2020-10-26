У Путина отказались давать Лукашенко советы на фоне активизации протестов

Песков заявил, что Кремль не вмешивается в дела Беларуси / УНИАН

Любые советы являются попыткой вмешательства, чего Россия никогда не делала и делать не будет, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков комментируя вопрос журналистов о том, давала ли советы Москва Минску в связи с активизацией протестов в Беларуси.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящее в Беларуси и не советует это делать другим странам, сообщает ТАСС в Telegram.

"РФ не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси, важен вопрос их надежного функционирования", - сказал Песков.

Он также опроверг сообщения, что первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич якобы будет куратором "плана" по урегулированию ситуации в Беларуси.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

26 октября в Беларуси работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать. Чуть позже в Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов.

25 октября в Минске и других городах Беларуси люди вышли на акции протеста – только в столице против режима Лукашенко митинговали 100 тысяч белорусов.

25 октября истек срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.