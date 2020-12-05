У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти

В Беларуси не исключен военный переворот, считает Александр Добровольский / president.gov.by

В Беларуси вероятен номенклатурный или военный переворот, в результате которого Александр Лукашенко может быть отстранен от власти.

Такой сценарий развития ситуации в Беларуси не исключил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский, пишет Tut.by.

По мнению Добровольского, такие варианты могут быть устойчивыми и имеют шансы получить стабильные последствия.

"Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет", - подчеркнул он.

В то же время советник Тихановской предположил, что если белорусское общество воспримет новые выборы как свободные и справедливые, будут созданы условия для развития страны без серьезных внутренних конфликтов в течение как минимум нескольких лет.

"Если выборы будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной", — пояснил Добровольский.

В сообщении также сказано, что в ближайшее время будут опубликованы разработанные офисом Тихановской концепция проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.

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