У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти

Если новые выборы в Беларуси будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной, уверен Александр Добровольский.
В Беларуси вероятен номенклатурный или военный переворот, в результате которого Александр Лукашенко может быть отстранен от власти.
Такой сценарий развития ситуации в Беларуси не исключил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский, пишет Tut.by.
По мнению Добровольского, такие варианты могут быть устойчивыми и имеют шансы получить стабильные последствия.
"Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет", - подчеркнул он.
В то же время советник Тихановской предположил, что если белорусское общество воспримет новые выборы как свободные и справедливые, будут созданы условия для развития страны без серьезных внутренних конфликтов в течение как минимум нескольких лет.
"Если выборы будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной", — пояснил Добровольский.
В сообщении также сказано, что в ближайшее время будут опубликованы разработанные офисом Тихановской концепция проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.