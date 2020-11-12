У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах

Дональд Трамп / Фото Reuters

В окружении президента США Дональда Трампа обдумывают дальнейшую стратегию на случай проигрыша на выборах.

Советники Трампа предлагают ему позиционировать себя как "ключевого лидера оппозиции", пишет NBC News.

В то же время подчеркивается, что у Трампа не будут публично исключать возможности его баллотирования в президенты через четыре года.

В свою очередь в окружении Трампа говорят, что он может перестать оспаривать итоги выборов в суде, однако все равно откажется признать их честными.

"Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: "Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю", — заявил один из советников президента.

Другой советник отметил, что после судебных разбирательств и пересчета голосов Трамп, скорее всего, "пойдет на уступку".

"Он признает результаты и заявит, что мы никогда не узнаем, насколько они верны", — считает он.

В то же время некоторые из помощников Трампа по-прежнему верят в его возможную победу, однако их число постепенно уменьшается, отмечает канал.

"Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю", — заявил один из его помощников.

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