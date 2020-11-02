Убит один из военных предводителей Нагорного Карабаха

Война за Нагорный Карабах - погиб один из военных предводителей республики / ArtsakhInformation/Facebook

Нагорный Карабах несет новые потери. СМИ сообщили о смерти одного из командующих армией Нагорного Карабаха.

Убит Артур Саркисян, как следует из данных Минобороны Карабаха.

Он погиб в одном из боев. Данные о потерях были опубликованы сегодня. И имя Артура Саркисяна совпадает с именем заместителя командующего армией обороны Карабаха. О том, что убит именно заместитель командующего полковник Саркисян, сообщает также источник Sputnik Армения.

На пост заместителя министра обороны и заместителя командующего Армией обороны Саркисяна назначили 4 июля 2020 года.

Ранее Алиев заявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает проведение военной операции в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе