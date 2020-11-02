Убит один из военных предводителей Нагорного Карабаха

Пост в Министерстве обороны Саркисян получил всего несколько месяцев назад.
Нагорный Карабах несет новые потери. СМИ сообщили о смерти одного из командующих армией Нагорного Карабаха.
Убит Артур Саркисян, как следует из данных Минобороны Карабаха.
Он погиб в одном из боев. Данные о потерях были опубликованы сегодня. И имя Артура Саркисяна совпадает с именем заместителя командующего армией обороны Карабаха. О том, что убит именно заместитель командующего полковник Саркисян, сообщает также источник Sputnik Армения.
На пост заместителя министра обороны и заместителя командующего Армией обороны Саркисяна назначили 4 июля 2020 года.
Ранее Алиев заявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает проведение военной операции в Нагорном Карабахе.
Война в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По мнению Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.
Автор: Диана Беловодская