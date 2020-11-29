Удар по "кошельку": Тихановская раскрыла новый план свержения Лукашенко

Александр Лукашенко / УНИАН

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о планах по усилению давления на Александра Лукашенко.

Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на ключевых предприятиях Беларуси.

Она напомнила, что ранее оппозиция выдвинула Лукашенко ультиматум условием которого было, что если Лукашенко не уйдет - будет усилено давление.

"Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам. Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - отметила белорусская оппозиционерка.

Тихановская добавила, что сейчас к забастовками присоединяются ведущие предприятия Беларуси ("кошельки" Лукашенко): Гродноазот, Беларуськалий, Нафтан.

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