Удар по "кошельку": Тихановская раскрыла новый план свержения Лукашенко

Оппозиция выдвинула Александру Лукашенко ультиматум, напомнила Светлана Тихановская.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о планах по усилению давления на Александра Лукашенко.
Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на ключевых предприятиях Беларуси.
Она напомнила, что ранее оппозиция выдвинула Лукашенко ультиматум условием которого было, что если Лукашенко не уйдет - будет усилено давление.
"Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам. Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - отметила белорусская оппозиционерка.
Тихановская добавила, что сейчас к забастовками присоединяются ведущие предприятия Беларуси ("кошельки" Лукашенко): Гродноазот, Беларуськалий, Нафтан.
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Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.