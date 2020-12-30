Удар по семье: Тихановская рассказала, что ждет клан Лукашенко

Александр и Николай Лукашенко / instagram.com/lukashenko_nikolay

После отстранения от власти, Александра Лукашенко ждет суд, заявила лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В интервью ng.ru она напомнила о создании Единой книги регистрации преступлений, куда поступают сообщения граждан обо всех преступлениях, совершенных режимом.

"Их проверяют профессиональные следователи, и уже начинаются расследования. Так, по делу избитого владельца цветочного магазина начато расследование в Литве в рамках универсальной юрисдикции. Виновные появятся в списках Интерпола. Начаты действия, направленные на блокировку счетов и активов как Лукашенко и семьи, так и их "кошельков", - говорит Тихановская.

Она считает, что "потерявший связь с реальностью" Лукашенко, потеряв поддержку и уважение народа, "цепляется за власть".

Говоря о вероятности преследования семьи Лукашенко и его сыновей после смены власти в Беларуси, Тихановская добавила: "У всех граждан Беларуси должны быть равные права. В том числе право на справедливое судебное разбирательство. Пока нет решения суда – человек не виноват. На сыновей Лукашенко не может быть возложена вина отца. Если у следствия и суда не будет к ним претензий, то у них будут все права граждан Беларуси".

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