'Удар возмездия': Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

В Армении сообщили о двух убитых армянских военных, также есть раненые.

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На границе Азербайджана и Армении произошла стрельба / Коллаж: Главред, фото: haqqin.az ,ria.ru

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Азербайджан заявил, что нанес удар возмездия в ответ на провокацию. Об этом сообщили Минобороны Армении и Азербайджана.

По словам Министерства обороны Армении, азербайджанскими войска открыли огонь по армянским позициям. В результате чего погибли двое военных со стороны Армении и есть раненые.

"13 февраля начиная с 05:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, армянская сторона имеет раненых", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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Однако, Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные Силы Армении в открытии огня по азербайджанским военным, который состоялся ранее.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Армения назвала это заявление Азербайджана дезинформацией.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - заявили в Армении.

Государственная пограничная служба Азербайджана утверждает, что обстрел войск Армении - это удар возмездия. В результате этой операции был полностью уничтожен боевой пост ВС Армении вблизи населенного пункта Неркин Ханд. По словам пограничников Азербайджана, там были обстреляны их военные.

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на ухудшение оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе, отныне будут отвечать более серьезными и решительными мерами. Полную ответственность за инцидент несет военно-политическое руководство Армении", - заявили азербайджанские пограничники.

В Министерстве обороны Армении отметили, что азербайджанские ВС прекратили обстрел утром 13 февраля в районе Неркин Ханд. Министерство обороны планирует предоставить дополнительную информацию о текущей ситуации и потерях.

Военная операция Азербайджана в Карабахе

Напомним, 19 сентября 2023 года войска Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" против Армении в Карабахе. Азербайджанские войска наносили удары по позициям армии Армении и подконтрольных Еревану военных формирований "Нагорно-Карабахской республики".

Также 20 сентября Азербайджан объявил о завершении операции в Карабахе. Министерство обороны опубликовало заявление о капитуляции Армении и контролируемых ею вооруженных формирований "НКР". Договоренности стран предусматривают полный вывод армянских войск из Карабаха.

Как сообщал Главред, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о восстановлении независимости в вечернем обращении к нации. Антитеррористическая операция в Карабахе длилась всего сутки, после чего вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали. В Ереване прошли антиправительственные протесты, где демонстранты требовали объяснений властей относительно "сдачи" Карабаха.

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